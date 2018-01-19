علماء: اللؤلؤ الأوروبي مهدد بالانقراض

توصل علماء من 6 بلدان إلى الأسباب التي ستؤدي إلى انقراض اللؤلؤ (بلح البحر) الأوروبي.

وصرحت مجموعة العلماء التي يبلغ عددها 20 باحثا، بأن تناقص عدد بلح البحر الأوروبي (رخويات بحرية ثنائية) بدأ منذ منتصف القرن العشرين، وسيختفي تماما خلال 60 عاما، نتيجة لتغير المناخ العالمي وارتفاع درجات الحرارة.

وبدأ علماء الدول الأوروبية الست (النمسا وفنلندا ولاتفيا والنرويج وروسيا والسويد)، بدراسة 3279 صدفة من بلح البحر أخذت من 50 نهرا في أوروبا منذ عام 2004 حتى عام 2017. كما درسوا أيضا أصدافا قديمة من المتاحف الأوروبية تم جمعها في الفترة ما بين (1840 – 1940).

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ويشير تقرير الباحثين وفقا للبيانات التي حصلوا عليها بعد الدراسة، إلى أن شمال أوروبا والجزء الشمالي للجزر البريطانية، هي الأمكنة الوحيدة المتبقية في القارة الأوروبية الصالحة لحياة هذا النوع من بلح البحر الذي يستخدم في طعام الكثير من الأوربيين.

ويضيف التقرير أن ارتفاع الحرارة أثّر بشكل كبير على عمليات الأيض والتكاثر، وأدى لانخفاض في معدل حياة بلح البحر بارتفاع معدلات الوفيات بين يرقاته الشابة.

ويخلص العلماء إلى أن الاحتباس الحراري سيؤدي بالنتيجة إلى كوارث طبيعية كثيرة منها زيادة في كمية النباتات المائية وإلى الحد من أعداد الأسماك وإلى فيضانات عارمة تهدد البيئة بشكل عام في أوروبا.

المصدر: تاس

خالد ظليطو