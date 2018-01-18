انخفاض مفاجئ لمنسوب مياه بحيرة بايكال الروسية

يستمر منسوب الماء في بحيرة بايكال الروسية بالتراجع، إذ تفيد المعطيات بانخفاضه عن القيمة الحرجة لأدنى مستوى لمياه البحيرة بـ 6 سنتيمترات.

وقال رومان ويلفاند رئيس إدارة الأرصاد الجوية الروسية، في مؤتمر صحفي عقد، في 16 يناير، في موسكو إن الانخفاض سيستمر إلى أن يسجل أدنى منسوب، في مايو المقبل.

وأوضح ويلفاند أن المعايير الحالية تحدد أدنى "منسوب حرج" لمياه بحيرة بايكال عند 456 مترا، حسب تصنيف المحيط الهادئ. وتعد القيمة الحالية أقل مما سجل أعوام 2015-2017، عندما أثارت وسائل الإعلام الروسية ضجة بشأن انخفاض منسوب مياه البحيرة قائلة إن بايكال ستواجه كارثة طبيعية.

يذكر أن بايكال هي بحيرة ضخمة، تقع جنوبي سيبيريا في روسيا، وهي أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم حيث يبلغ عمقها 1642 مترا، وتضم أكبر مخزون من المياه العذبة السطحية على كوكبنا.

وتعد أيضا أقدم البحيرات، إذ تكونت قبل 25 مليون سنة تقريبا بسبب تحركات القشرة الأرضية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف