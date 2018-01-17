"بطارية أبدية" تشحنها الجدران الذكية

كشفت شركة Ossia عن "بطارية تدوم إلى الأبد" يمكنها أن تحدث ثورة في الطريقة التي نشحن بها أجهزتنا.

وكُشف النقاب عن ما يقال إنها أول بطاريات (على غرار AA- ذات الحجم المعياري) مشحونة لاسلكيا في العالم، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES بولاية لاس فيغاس، حيث تستخدم إشارات الترددات الراديوية المرسلة من قبل أجهزة الإرسال المخفية، المدخلة في الأسقف والجدران الذكية.

ويشير التصميم المبتكر إلى أن الأجهزة التي تستخدم بطاريات AA، يمكنها العمل دون الحاجة إلى استبدال البطاريات. وتقول Ossia إنه يمكن إدراج التكنولوجيا المطورة في العديد من الأجهزة قريبا، للتخلص من الأسلاك وحتى منصات الشحن.

Luke Springer for Ossia

ولا تتطلب بطارية Cota الأبدية، التي سميت "Innovation Award Honoree" في معرض CES لعام 2018، خطا مباشرا مع الإرسال، ولكن يكفي أن تكون في الغرفة نفسها، وفقا للشركة.

وصُممت البطارية الأبدية على غرار أعمال Ossia السابقة، بما في ذلك الطاقة اللاسلكية "غير المرئية" (Cota Tile)، وهي عبارة عن نظام إرسال مخفي في "بلاط الجدران" ضمن الغرفة.

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وتقول الشركة إن النظام يعمل بطريقة مماثلة لكيفية توصيل الواي فاي للبيانات، ويمكنه شحن أجهزة متعددة عبر الهواء دون وجود اتصال مباشر.

ويقول ماريو أوبيدات، الرئيس التنفيذي لشركة Ossia إن "البطارية الأبدية تشكل حلقة الوصل بين عمر البطارية السلكية وعصر الطاقة اللاسلكية. وستخلق البطارية مجالا من الثقة المتعلقة بشحن الأجهزة".

وتستخدم أنظمة الشحن اللاسلكية في Ossia "مجال تبادل الطاقة"، لإرسال الطاقة من جهاز الإرسال إلى المتلقي. وتقول الشركة إن هذا التبادل يحدث حوالي 100 مرة في الثانية الواحدة.

ويمكن استخدام النظام لتشغيل جميع أنواع الأجهزة، بما في ذلك الأجهزة المنزلية الذكية مثل أنظمة الأمن، والأقفال والحرارة والتحكم عن بعد، وغير ذلك.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا