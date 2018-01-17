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الجيش الروسي يتسلم مدافع تكتيكية ذاتية الحركة

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يتسلم مدافع تكتيكية ذاتية الحركةمدفع "نونا" الذاتي الحركة
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تسلمت كتيبة المدفعية المرابطة في جمهورية توفا بشرق روسيا مدافع الهوتزر ذاتية الحركة من عيار 120 ملم من طراز "نونا – إس في كا".

ويخصص المدفع لتدمير أهداف العدو على مدى 12.5 كيلومتر. كما بوسعه إطلاق النيران الموجهة بقذائف تقدر نسبة الإصابة بها بـ 80% - 90%.

أفاد بذلك العقيد ياروسلاف روشوبكين، مساعد قائد المنطقة العسكرية المركزية للجيش الروسي، والذي قال إن مدافع الهوتزر ذاتية الحركة عيار 120 ملم من طراز "نونا – إس في كا" أكثر فاعلية في المناطق الجبلية.

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يذكر أن طاقم العربة التي تحمل المدفع يتألف من 4 أفراد، ووزن العربة 14.5 طن، طولها 7.73، عرضها 2.9، ارتفاعها 3.09، سرعتها القصوى 80 كيلومترا في الساعة.

وتسلح العربة بمدفع هوتزر عيار 120 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم. أما دروعها فتحمي أفراد الطاقم من الرصاص.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف

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