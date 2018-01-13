ملابس و"جدران حية" تغير ألوانها ذاتيا!

يمكن أن تأتي منازل المستقبل بـ "جدران حية" تتغير ألوانها، وأجهزة استشعار يمكن أن تشعل الأضواء بحركة واحدة من يد المستخدم.

وكشفت شركة Dai Nippon للطباعة عن التكنولوجيا المستقبلية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بولاية لاس فيغاس الأمريكية، مع لوحات الحائط والألبسة التي يمكن أن تتغير ألوانها من الأسود إلى الأبيض.

وتقول الشركة إنها طبقت التكنولوجيا المطورة في الملصقات واللافتات لجعلها أكثر إثارة، كما يمكن استخدامها في التصميم المعماري والداخلي.

Martin S. Fuentes for the DailyMail.com

وتعتمد التقنية الحديثة على الحبر الإلكتروني (E-ink)، حيث يتغير لون الجدار دون انبعاث إضاءة، يمكن أن ترهق العين.

وعرضت الشركة في إحدى زوايا المعرض لباسا مصنوعا من المادة نفسها، يمكن تغيير لونه وتشغيله مدة 3 أيام فقط، باستخدام بطارية واحدة.

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ويقول فريق DNP: "في المستقبل، ربما يمكن استخدام التقنية في غرفة المعيشة أو على الطاولة، وكذلك في مدخل الفندق أو على الأرضيات. وطبقنا الأمر حتى الآن على الملصقات أو اللافتات، لجذب انتباه الناس". وعلى عكس أنواع أخرى من شاشات العرض، مثل LED، فإن حرارة الورقة أو اللوح الإلكتروني لا ترتفع.

وأظهرت الشركة أيضا اثنين من "جدران الاستشعار"، المزودة بنظام تنشيط الحرارة مع ما يسمى بالتبديل الحراري، حيث يكشف الجدار عن حرارة الجسم عند الاقتراب منه.

ويقول الباحثون، إن هذه الأنواع من أجهزة الاستشعار يمكن استخدامها للسيطرة والتحكم بالأدوات المنزلية المختلفة، مثل تشغيل أو إطفاء الإضاءة.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا