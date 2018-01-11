تطوير "مرحاض ذكي" يمكنك التحدث معه!

أصبحت الأجهزة الذكية تحتل مساحة واسعة من منازلنا، لتصل إلى غرف الحمام مع تقديم مراحيض ذكية قيمتها أكثر من 5600 دولار.

ويتميز المرحاض المبتكر بتكنولوجيا مطورة، تقدم التدفئة والإضاءة المناسبة، بالإضافة إلى إغلاق وفتح الغطاء دون لمسه. ويمكن التحكم بالمرحاض عبر تطبيق مصمم لهواتف أندرويد وios.

وقامت شركة Kohler التاريخية، التي تأسست في عام 1873 بقرية كولر في ويسكونسن، بتصميم المرحاض المستقبلي، الذي كُشف عنه في مؤتمر التكنولوجيا الاستهلاكية (CES)، المقام هذا الأسبوع في لاس فيغاس.

Kohler

ومن المتوقع طرح "المرحاض الذكي" للبيع بحلول نهاية العام، ولكنه لن يكون رخيصا حيث يتراوح سعره بين 5625 و7825 دولارا، وفقا لتقارير USA Today.

ويمكن للمستخدمين التحكم بإضاءة المرحاض المحيطة عبر الأوامر الصوتية، مع تشغيل الموسيقى لاسلكيا باستخدام البلوتوث. كما يتضمن المرحاض "Numi" مقعدا ساخنا وتدفئة للقدمين، وكذلك المياه الدافئة.

ويتيح التطبيق "Konnect" إمكانية التحكم بدرجة حرارة المقعد، وتوقيت الحرارة وكذلك المدة والإضاءة.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا