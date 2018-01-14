خطة تسليح الجيش الروسي لعام 2018

يشهد عام 2018 عددا كبيرا من التطورات الهامة التي سبقها إقرار برنامج التسليح الروسي لأعوام 2018 – 2027.

كما سيشهد الجيش الروسي زيادة عدد المتطوعين فيه حتى 500 ألف ضابط وجندي.

أما الموازنة العسكرية الروسية فستشكل عام 2018 ما نسبته 2.8% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعادل نحو 46 مليار دولار.

- قوات الصواريخ الاستراتيجية

TASS

ستتسلم قوات الصواريخ الاستراتيجية العام الجاري 11 منصة ثابتة وذاتية الحركة لصواريخ "يارس" الحديثة، تطلق الصواريخ الباليستية العاملة بالوقود الصلب والمزودة برؤوس منشطرة.

- القوات البرية

TASS

تشهد القوات البرية تشكيل 7 وحدات وتشكيلات عسكرية جديدة. ومن المخطط أن تتسلم القوات البرية ما يزيد على 3.5 ألف نموذج جديد من الأسلحة الحديثة. وقد وقعت اتفاقيات تزويد وحدات الجيش بدبابات "أرماتا" ودبابات "تي-90 إم" و"تي-80"، وعربات دعم الدبابات "ترميناتور".

أما وحدات الدفاع الجوي للقوات البرية، فيتوقع أن تزود بمنظومات "تور-إم 2" و"تور-إم 2 دي تي" قصيرة ومتوسطة المدى، ومنظومات "فيربا" المحمولة.

- القوات الجوية والفضائية

Oruzhie.info

يفترض أن تتسلم القوات الجوية والفضائية الروسية 6 قاذفات استراتيجية مطورة حاملة للصواريخ من طراز "تو-160" و"تو-95 إم إس"، و6 مقاتلات حديثة من طراز "سو-34" وسربا واحدا من مقاتلات "سو -34 إس إم"، إضافة إلى فوج من مروحيات "كا-52" (التمساح).

كما ستبدأ عملية تزويد وحدات القوات الجوية بمقاتلات "ميغ-35" الخفيفة التي من شأنها أن تحل مكان مقاتلات "ميغ-29 إس إم تي". وتنوي وزارة الدفاع توقيع اتفاقية توريد أول دفعة من مقاتلات الجيل الخامس "تي-50" (الشبح). ويتوقع أن تبدأ أول دفعة من مروحيات "مي-28 إن إم" خدمتها في القوات الجوية.

أما العدد الإجمالي من الطائرات التي ستسلم للقوات الجوية والبحرية الروسية فسيبلغ 203، بين مقاتلة ومروحية، ناهيك عن 10 قطاعات من منظومة "إس-400" و4 من منظومة "بانتسير" للدفاع الجوي.

القوات البحرية

TASS

كما يتوقع أن تتسلم البحرية الروسية العام الجاري 35 سفينة حربية ومساعدة، بما فيها غواصة "الأمير فلاديمير" الاستراتيجية المزودة بصواريخ "بولافا" العاملة بالوقود الصلب، وأول فرقاطة من مشروع 22350 وسفينة الإنزال من مشروع 11711.

ومن المفترض أن توقع وزارة الدفاع اتفاقية إصلاح وتطوير حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف".

وستقوم القوات المسلحة الروسية أيضا بعدد كبير من المناورات والتدريبات العسكرية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف