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روسيا تصمم محركا لمروحيات المستقبل

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تصمم محركا لمروحيات المستقبل
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محرك "في كا - 2500 بي إس"
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بدأت الشركة الروسية الموحدة للمحركات بوضع تصاميم ستشكل أساسا لتصنيع محرك سيستخدم في مروحية المستقبل.

وجاء في بيان صدر عن الشركة أن محرك "في كا-2500 إم" الروسي الواعد سيتصف بقدرة فائقة تقترن مع الوزن المنخفض، ما يضمن تفوقه على المحركات الأجنبية.

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وذكر البيان أن الشركة كانت قد صنعت واختبرت بنجاح نسخة واعدة من محرك "في كا-2500"، عام 2017، أطلقت عليها تسمية "في كا -2500 بي إس"، وأضاف أن تلك النسخة تمتلك مواصفات تقنية حديثة بفضل تطبيق البرمجيات الروسية ونظام إلكتروني جديد خاص بالتحكم في المحرك ومراقبة عمله.

يذكر أن "في كا-2500" هو نموذج مطور لمحرك "تي في 3-117"، يتميز باستهلاك أقل من الوقود وقدرات أكبر وأنظمة حديثة للتحكم الأوتوماتيكي.

ومن أجل تصنيع محرك "في كا-2500" في روسيا، تم تشكيل قاعدة إنتاجية تقضي باستحداث مكتب جديد للتصاميم في مدينة بطرسبورغ والتكامل مع شركات روسية أخرى لإنتاج المحركات.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف

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