طائرة إم سي-21 الروسية تستعد للخدمة

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي دميتري روغوزين عن بدء إنتاج الطائرة الروسية إم سي-21 في عام 2019.

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وقال روغوزين في صفحته الخاصة على الفيسبوك إن "الطائرة الروسية إم سي -21-300 أتمت رحلتها التجريبة الـ 33 بجدارة. وستنضم الطائرة الثانية من هذا الطراز للاختبارات أيضا في نهاية شهر فبراير وبداية مارس 2018، حيث تجري الآن العمليات الأخيرة لتجميعها في مصنع طائرات إيركوتسك، الذي يستعد لإنتاج سلسلة من أحدث طائرات الركاب الروسية الجديدة".

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وصممت طائرة إم سي-21 من قبل اتحاد شركات تصنيع الطائرات في روسيا والتي تدخل فيه شركة "إيركوت"، وتعد الطائرة الجديدة من الطائرات متوسطة المدى.

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ومن المقرر أيضا إنتاج نموذجين منها، الأول إم سي-21-200 يتسع لـ 132 - 165 راكبا، والثاني إم سي -21- 300 يتسع لـ 163 - 211 راكبا. وسينتج أيضا نموذج ثالث هو إم سي -21- 400 يتسع لما يقرب (250 راكبا). وكانت الطائرة إم سي -21-300 قد أتمت رحلتها الأولى، في نهاية مايو 2017.

وكان حاكم منطقة إيركوتسك سيرغي ليفتشينكو أعلن، في نهاية ديسمبر الماضي، أن أول طائرة من طراز إم سي -21 ستقوم بأول رحلة إلى إيركوتسك من قبل شركة طيران الإقليم. كما تم توقيع اتفاقية بين مصنع "إيركوت" وشركة طيران "آيروفلوت" تنص على شراء الأخيرة لأول 50 طائرة من طراز إم سي-21.

المصدر: تاس

خالد ظليطو