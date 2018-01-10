ما علاقة هيكل الدماغ بمعدل الذكاء؟

أظهرت تقنية جديدة وجود رابط بين الاتصالات داخل الدماغ وخصائص الذكاء لدى البشر.

وكان فهم ما يسمى "كونكتوم"، شبكة الخلايا العصبية المتصلة التي تشكل الدماغ، مجال البحث الرئيسي للعلماء.

وفي حين كان هناك تقدما كبيرا في تقنيات تصوير الدماغ خلال السنوات الأخيرة، بقي فهم كيفية ربط شكل الدماغ وتشابكاته، مع خصائص مثل الذكاء، أمر معقد للغاية. وتمكن فريق دولي من الباحثين من تصميم خريطة "كونكتوم"، باستخدام ماسح ضوئي بالرنين المغناطيسي القوي.

وقال جاكوب سيدليتز، وهو مرشح لدراسة الدكتوراة في جامعة كامبريدج: "رأينا وجود صلة واضحة بين (خوارزمية الربط) في مناطق الدماغ (مدى ارتباطها مع باقي الشبكة)، ومعدل الذكاء الفردي".

وقام السيد سيدليتز وزملاؤه بمقارنة أدمغة ما يقرب من 300 مراهق، يتطورون بشكل نمطي، كما تأكدوا من النتائج عبر 124 متطوعا إضافيا.

واستخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي لتصميم ما يسمى بـ "شبكات ذات شكل أو تكوين مماثل"، والتي أظهرت الاتصال داخل أدمغة المتطوعين.

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وفي حين أن المعلومات المقاسة باستخدام معدل الذكاء تباينت بين المشاركين، شكلت شبكات التشابه نحو 40% من هذا التباين. واقترح العلماء أن الهيكل المادي لأدمغة المشاركين كان له بعض التأثير على ذكائهم.

وقال البروفيسور ديريك هيل، خبير تصوير الدماغ في IXICO، الذي لم يشارك في البحث المنشور في مجلة Neuron، إن هذا البحث ما يزال غير واضح، على الرغم من أهمية ارتباط هيكل الدماغ بالذكاء. كما أن التغير في هيكل الدماغ يمكن أن يخبرنا شيئا عن أداء الدماغ.

ويعتقد الباحثون أن هذه خطوة هامة في الاتجاه الصحيح للتحقق من الذكاء البشري باستخدام المسح الضوئي، بالإضافة إلى اقتراح رؤى أخرى مثيرة للاهتمام.

وأوضح البروفيسور إيدوارد بولمور، من جامعة كامبريدج، الذي شارك في الدراسة قائلا: "يمكن أن تساعدنا تقنية رسم الخرائط الجديدة أيضا على فهم كيفية ظهور أعراض اضطرابات الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب أو حتى الفصام، من خلال الاختلافات في عملية الاتصال داخل الدماغ".

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا