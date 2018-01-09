العلماء يكتشفون طريقا إلى البعد الرابع

اكتشف فريق من العلماء في جامعة بنسلفانيا الأمريكية برئاسة البروفسور مايكل ريختسمان طريقا إلى بعد الفضاء الرابع، ونشروا نتائج دراستهم في مجلة "Nature" العلمية.

واستند علماء الفيزياء إلى المعلومات الواردة في البحث الذي نال عام 2016 جائزة نوبل، حيث قاموا بتشكيل بنى خاصة ثنائية الأبعاد باستخدام أشعة الليزر وأحرزوا نتائج تحاكي ظاهرة هول الكمية أو ظاهرة توصيل الغاز الإلكتروني ثنائي الأبعاد في الحقول المغناطيسية فائقة الشدة ودرجات الحرارة المنخفضة.

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ولفت العلماء الانتباه إلى أن الأجسام تُسقط ظلالا ثنائية الأبعاد، ما يسمح بتحديد أشكال تلك الأجسام. وأجرى العلماء حسابات معقدة دلت على أن الأجسام ثلاثية الأبعاد قد تكون ظلالا لأجسام رباعية الأبعاد.

وقال العلماء إنهم اقتربوا إلى فهم الفضاء رباعي الأبعاد، مع العلم أن العالم المحيط بنا لديه 3 أبعاد. لكن عدد الأبعاد يمكن أن يزداد في بعض النماذج الفيزيائية. وعلى سبيل المثال فإن نظرية الأوتار الفائقة تفترض وجود 10 أبعاد مكانية.

أما علماء الفيزياء في مختبر "إنريكو فيرمي" الأمريكي فكانوا قد نشروا نتائج دراساتهم الرامية إلى البحث عن أدلة تفيد بوجود كون يمتلك عددا كبيرا من الأبعاد.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف