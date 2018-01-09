روسيا تختبر "الإعصار"

استعرضت وزارة الدفاع الروسية اختبارات أجرتها على عربة مصفحة جديدة مخصصة لقوات الإنزال الجوي في الجيش الروسي.

ووفقا للتقارير الصادرة عن الوزارة مؤخرا فإن "العربة الجديدة التي أطلق عليها اسم (تايفون) أو الإعصار، صممت خصيصا لتكون عربة قتالية مصفحة متعددة الاستخدامات قابلة للاستعمال في مختلف الظروف المناخية واجتياز أصعب الطرقات، وطورت بشكل يجعلها عربة فعالة تناسب قوات الإنزال الجوي في الجيش الروسي، بفضل منظوماتها المزودة بمظلات وممتصات صدمة تساعدها على الهبوط من طائرات النقل والطائرات العسكرية في أي نقطة من الأرض".

وأهم ما يميز هذه العربة وفقا للخبراء هو "هيكلها المتين القادر على حماية طاقمها والعسكريين فيها من مختلف الأعيرة والقذائف النارية، بالإضافة إلى محركاتها الجبارة القادرة التي جعلها مركبة قوية وسريعة الحركة على البر والمياه، فضلا عن المعدات القتالية المتطورة المزودة بأحدث أنظمة الرصد والتوجيه والرؤية حتى في الليل والظروف المناخية السيئة".

topwar.ru

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تخضع هذه المركبة حاليا لاختبارات قاسية على مختلف الطرقات وضمن العديد من الظروف المناخية، ومن المفترض أن يبدأ إنتاجها بشكل كبير عام 2019، لتتصبح واحدة من العربات المعتمدة في الجيش الروسي.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر