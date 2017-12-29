أبرز الفيديوهات العسكرية الروسية لعام 2017
استعرض موقع "تاس" الروسي مجموعة من أبرز مقاطع الفيديو العسكرية التي تظهر تجارب فريدة للطائرات والسفن والأسلحة التي اختبرتها أو استعرضتها روسيا عام 2017.
1- اختبارات صواريخ "إسكندر-إم" المعدلة، وإصابتها للأهداف بدقة.
2- انطلاق الطائرات المقاتلة الروسية من على متن حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" في البحر المتوسط قبالة السواحل السورية.
3- اختبار منظومة روسية جديدة مضادة للصواريخ البالستية والمجنحة والأهداف الجوية.
4- استعراض مقاتلة "ميغ-35" الروسية متعددة المهام في معرض "ماكس-2017" للطيران.
5- اختبار منظومة المدفعية الثقيلة "MSTA-S".
6- قاذفات "تو-95 إم إس" الاستراتيجية الروسية، توجه ضربات لمواقع "داعش" في سوريا مستخدمة صواريخ "خا-101" بعيدة المدى.
7- القوات البحرية الروسية تطلق بنجاح 4 صواريخ "كاليبر" مجنحة بعيدة المدى.
8- استعراضات جوية بهلوانية باستخدام المقاتلات الروسية الثقيلة "سو-30 إس إم".
9- الكشف عن قدرات المقاتلة الروسية الفتاكة "سو-35 إس".
10- استعراض قدرات مقاتلات الشبح الروسية من الجيل الخامس "سو-57" في معرض "ماكس-2017" للطيران.
المصدر: تاس
أسعد ضاهر