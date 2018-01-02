دراسة: السكارى يرون المرأة مجرد جسد

يرى معظم الرجال السكارى المرأة مخلوقا للمتعة الجنسية فقط.

توصل إلى هذا الاستنتاج علماء جامعة نيبراسكي-لينكولن الأمريكية بعد دراسة اشترك فيها 50 رجلا (20-30 سنة) نشرت نتائجها ميديكال اكسبريس.

تناولت مجموعة من هؤلاء الرجال كوكتيل من المشروبات الكحولية، والمجموعة الثانية مشروبات كحولية وهمية. بعد ذلك عرضت عليهم صور فتيات شابات بفساتين السهرة. طلب من المشاركين في الاختبار تقييم جاذبية كل فتاة ورسم صورة نفسية لها، وخلال هذه العملية كانت منظومة خاصة تراقب سلوك كل مشارك.

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اتضح للعلماء أن الذين تناولوا كوكتيل المشروبات الكحولية كانوا يطيلون النظر إلى صدر وخصر المرأة أكثر من النظر إلى وجوههن. كان هذا الاختلاف أكثر وضوحا عندما وصف معظم المشتركين المرأة بأنها أكثر "جاذبية" وأنها "غير واثقة من نفسها".

وعندما كانت الفتاة تخلق انطباعا لديهم بأنها "مكتفية ذاتيا" وأنها شخص"دمث الأخلاق وطيب القلب". في حين صرف رجال المجموعة الثانية وقتا طويلا في النظر إلى وجوه النساء. وقد زاد الكحول من هذا الاختلاف بين رجال المجموعتين.

يقول الباحث إبيغيل ريمير، النظرات الصريحة إلى المرأة تجردها من إنسانيتها، وهذه تصبح سببا رئيسا في الكثير من العواقب السلبية، مثل الاغتصاب والتمييز الجنسي في العمل. وأشار الباحث إلى أن مثل هذه البحوث ستساعد في مكافحة مثل هذه المظاهر السيئة.

المصدر: ريا نوفوستي

كامل توما