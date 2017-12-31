موسكو تستقبل العام الجديد بدفء غير مسبوق رغم الضباب

حذرت وزارة الطوارئ الروسية المواطنين في موسكو من احتمال تدهور مستوى الرؤية في الساعات القريبة المقبلة بشوارع العاصمة الروسية.

وتم نشر بلاغ بهذا الخصوص على موقع الوزارة بالانترنت اليوم.

وقالت الوثيقة: " تفيد توقعات مركز رصد الأحوال الجوية بمنطقة موسكو بأن الضباب سينتشر في العاصمة خلال الساعات القريبة المقبلة من يوم 31 ديسمبر مع تراجع مستوى الرؤية إلى 200-500 متر. ولذلك يطلب من السائقين توخي الحذر والتحلي باليقظة والتقيد بحدود السرعة ".

وتجدر الإشارة إلى أن الطقس كان في موسكو خلال ديسمبر الجاري في غاية الدفء مقارنة بمؤشرات السنوات السابقة وشهدت العاصمة عدة أيام كانت درجة حرارة الجو فيها أعلى من الصفر وتم تسجيل رقم قياسي في درجة الحرارة في 17 ديسمبر حيث وصلت 8.2 درجة.

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وفي يوم الجمعة الماضي وصلت الحرارة إلى 3.7 درجة مئوية، وسجلت رقما قياسيا جديدا بالنسبة ليوم 29 ديسمبر في تاريخ الأرصاد الجوية في المدينة . فقد بلغت درجات الحرارة القصوى بموسكو في مثل هذا اليوم من عام 1975 و 1998 حدود 3.6 درجة مئوية.

ويقول الخبراء إن رأس السنة هذا العام هو الأقل ثلجا في العاصمة خلال 68 عاما وستكون درجة الحرارة في يوم 31 ديسمبر أعلى من الصفر ودون ثلوج.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين