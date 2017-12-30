ليلة متجمدة في رأس السنة بانتظار سكان مدن أمريكية

حذر خبراء الطقس في أمريكا السكان من ممفيس وحتى مين شمال شرق الولايات المتحدة من ليلة متجمدة عشية العام الجديد، وانخفاض قياسي في درجات الحرارة.

إقرأ المزيد

وامتدت الموجة جنوبا حتى مدينة تشارلستون في ولاية ساوث كارولاينا حيث يتراكم الجليد على أبراج الكنائس التي تشتهر بها المدينة.

ولليوم الثاني على التوالي، أصبحت ولاية نورث داكوتا وشمال ولاية مينيسوتا من بين أشد المواقع برودة في الولايات المتحدة في واحد من أبرد الأيام في العام مما دفع الهيئة الوطنية للطقس لإصدار تحذير بالمنطقة.

وقال كين سيموسكو الخبير بهيئة الأرصاد في نورث داكوتا إن درجات الحرارة في شمال الولاية ستهبط على الأرجح دون 34.4 درجة مئوية تحت الصفر يوم السبت.

ويقول خبراء الأرصاد إن مئات الآلاف من المحتفلين الذين يقصدون ميدان تايمز في نيويورك ليلة العام الجديد مساء الأحد ربما يشهدون ثاني أشد الليالي برودة على الإطلاق. ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة إلى 12 درجة تحت الصفر في مانهاتن.

وفي ممفيس وهي موقع للاحتفالات الموسيقية المعروفة في رأس السنة الجديدة، من المتوقع أن تنخفض الحرارة إلى 9.4 درجة تحت الصفر وهي تقل بكثير عن المعتاد.

وأعلن بول ليباج حاكم ولاية مين حالة الطوارئ للسماح لسائقي شاحنات وقود التدفئة بالعمل خارج حدود الساعات التي حددتها قواعد النقل الاتحادية. وبينما تستخدم معظم المنازل الأمريكية الغاز الطبيعي في التدفئة، يعتمد جزء كبير من شمال شرق البلاد على وقود التدفئة الذي يتم تسليمه إلى المنازل بالشاحنات.

وتوقعت الهيئة الوطنية للطقس أن يستمر نمط الطقس البارد خلال مطلع هذا الأسبوع. وقالت إن هناك موجة قوية من هواء القطب الشمالي تتشكل حاليا فوق شمال غرب كندا.

المصدر: رويترز

نادر همامي