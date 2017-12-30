"قاتل الدبابات" المطور يبدأ خدمته في الجيش الروسي

زود لواء المدفعية الذي تشكل مطلع الشهر الجاري في المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي، بما يزيد على 10 منظومات مطورة مضادة للدبابات من طراز "شتورم – إس".

وتعد "شتورم-إس" منظومة متعددة المهام ذاتية الحركة، تستخدم لمكافحة الدبابات وغيرها من المدرعات والقوة البشرية والتحصينات الميدانية، وحتى الأهداف الجوية المنخفضة مثل المروحيات والطائرات من دون طيار.

إقرأ المزيد

ويشكل الصاروخ الفوق صوتي المزود بنظام التوجيه الليزري أساس المنظومة. وقد تم إعداد برامج خاصة بالتحكم في الصاروخ بعد إطلاقه.

ويطير الصاروخ فوق خط التصويب. وعند اقترابه من الهدف إلى مسافة 1000 متر يبدأ بالانخفاض حتى يصيف الهدف.

وبوسع المشغل رؤية القذيفة الموجهة مهما كانت ظروف الطقس. ويعد الصاروخ محميا من التشويش الإلكتروني وذلك بفضل استخدام شفرات خاصة و5 ترددات ثابتة. ويبلغ مدى إطلاق صاروخ "أتاكا" المطور 8 كيلومترات.

ويضم القاذف 12 صاروخا تطلق أوتوماتيكيا من حاويات دوارة، بمعدل 3-4 صواريخ في الدقيقة.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف