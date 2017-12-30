روسيا بصدد تصنيع راجمات صواريخ من جيل جديد (فيديو)

بدأت شركة "سبلاف" في مدينة تولا الروسية إعداد مشروع جديد من شأنه تعزيز قدرات إنتاجية لازمة لتصنيع راجمات الصواريخ من جيل جديد.

Voennoe-obozrenie.ru

وقال كبير المصممين في الشركة (بوريس بيلوبراغين ) في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس – أ في أن" الروسية إن غالبية العمليات التكنولوجية في إطار هذا المشروع ستنفذ أوتوماتيكيا، الأمر الذي سيسمح بتنظيم تصنيع الجيل الجديد من راجمات الصواريخ بأسرع وقت ممكن.

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وأعاد (بوريس بيلوبراغين) إلى الأذهان أن شركته "سبلاف" تولت إعادة إنتاج الصواريخ لراجمات الصواريخ "غراد" وزيادة إنتاجها لمنظومات "تورنادو – أس" بصفتها آخر نموذج حداثة من راجمات الصواريخ في الجيش الروسي.

يذكر أن شركة "سبلاف" تعد من أهم الشركات المصنعة لراجمات الصواريخ في روسيا.

جدير بالذكر أن أول راجمة للصواريخ أنتجت في الاتحاد السوفيتي عام 1941 إبان الحرب العالمية الثانية. وهي منظومة "كاتيوشا" الأسطورية، ثم تلتها المنظومات الأكثر تطورا وقوة "غراد" و"أوراغان" و" سميرتش" و"تايفون" و"تورنادو- أس" و"تورنادو - غي".

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف