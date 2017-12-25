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العقوبات الأمريكية تطال صواريخ "كاليبر" الروسية

العلوم والتكنولوجيا

العقوبات الأمريكية تطال صواريخ
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"كاليبر"
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أدرجت السلطات الأمريكية شركتي "نوفقاتور" و"تيتان باريكادي" الروسيتين في قائمة سوداء تتضمن الشركات التي تمثل "تهديدا للمصالح القومية".

وأعلنت واشنطن أن الشركتين المذكورتين تنتجان لوزارة الدفاع الروسية منصات وصواريخ "كاليبر" البرية التي يزيد مدى إطلاقها عما هو مسموح به في اتفاقية الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى.

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ووصف ناطق باسم شركة "نوفاتور" الروسية، في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية، وصف تلك العقوبات بأنها إجراءات اتخذها قطاع الصناعات الحربية الأمريكية ضد الشركات المنافسة. وأضاف أن تلك العقوبات لن تؤثر على عمل الشركة.

يذكر أن شركة "نوفاتور" معروفة كشركة مصنعة لصواريخ "كاليبر" التي تزود بها السفن والغواصات الروسية الحديثة. أما شركة "تيتان باريكادي" فتنتج الأسلحة للقوات البرية والبحرية وقوات الصواريخ الاستراتيجية.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف

 

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