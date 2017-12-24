اكتشاف آلية الخلود في النباتات

اكتشف باحثون من مركز جون إينس آلية تسمح للخلايا الجديدة في النباتات المزهرة بالبقاء للأبد.

ويشير موقع "EurekAlert" إلى أن الباحثين نشروا نتائج دراستهم في مجلة "Nature Genetics".

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وتعطي الخلايا المتولدة حديثا موادها الوراثية "الجينية" إلى الأجيال المقبلة، دون الاكتفاء بحدود هايفليك (نسبة إلى العالم ليونارد هايفليك)، الذي يشير إلى عدد مرات انقسام الخلايا، ومن ثم تموت. حيث يصدر عن الخلايا المتولدة أخرى جنسية تضمن ظهور الأجنة. كما تنقسم الخلايا الجنينية وتتكاثر مكونة أنسجة وأعضاء النبات وأيضا خلايا جنينية حديثة.

كما يعتقد أن خلايا النباتات تعاد برمجتها في كل مرة بمساعدة عوامل جينية تغير نشاط الجينات، دون إحداث أي تغير في الحمض النووي. ولكن لم يكن هناك إثبات لهذه العملية.

لقد بين الباحثون أن عملية كيميائية بسيطة تجري في الخلايا الجينية لنبات "Arabidopsis thaliana"، حيث ترتبط مجموعة "المثيل" (ذرة كربون وثلاث ذرات هيدروجين) مع الجزيئات الأخرى في الحمض النووي، وتتكرر هذه العملية في كل جيل.

ويرى العلماء أن تحديث نظام الجينات هو شرط أساسي لاستقرار عمل الخلايا الجينية.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما