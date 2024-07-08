مباشر

الطلبات الأخيرة

    العلوم والتكنولوجيا
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 04:15 GMT

    روسيا.. تسجيل براءة اختراع لتقنية إنتاج المكثفات الفائقة من قشور الصنوبر

    أعلن المكتب الإعلامي لجامعة نوفوسيبيرسك أن علماء الجامعة حصلوا على براءة اختراع لتقنية إنتاج المكثفات الفائقة (مصادر الطاقة النبضية) من قشور الصنوبر.

    روسيا.. تسجيل براءة اختراع لتقنية إنتاج المكثفات الفائقة من قشور الصنوبر
    Saifurahman Safi/XinHua / Globallookpress



    ويشير البيان إلى أن هذه التكنولوجيا تختبر حاليا من قبل شريك صناعي محتمل، وتناقش مسألة استخدامها في الإنتاج على نطاق صناعي.

    وتقول مارينا ليبيديفا صاحبة الابتكار، مديرة المختبر: "كان هذا عملا معقدا بدأ بإنشاء زملائنا من معهد الحفز الكيميائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية فرع سيبيريا، طريقة لتخليق مواد كربونية من المواد النباتية، وبعد ذلك، اختبرنا باستخدام هذه التقنية عدة أنواع من المواد الخام المتوفرة، واتضح أن أفضل خيار هو قشور الصنوبر، وحددنا شروط إنتاج أقطاب كهربائية منها، واختبرناها، وكانت النتيجة ابتكار مكثف فائق، وحصلنا على براءة اختراع له".

    وتضيف: "لقد سلمنا ابتكارنا إلى شريك صناعي محتمل لاختباره واتخاذ القرار النهائي بشأن استخدامه في الإنتاج. بشكل عام، لن يمثل إنتاج المكثفات الفائقة أي مشكلة للشركة التي لديها خبرة طويلة في إنتاج البطاريات".

    روسيا.. تسجيل براءة اختراع لتقنية إنتاج المكثفات الفائقة من قشور الصنوبر
    المسح المجهري الإلكتروني لفحم قشرة جوز الصنوبر

    وتعتبر المكثفات الفائقة مصدرا للطاقة النبضية وليس المستمرة، وهي مثالية لإمدادات الطاقة قصيرة المدى للأجهزة الإلكترونية منخفضة الطاقة. يمكن للمكثف الفائق (Supercapacitor) أن يخزن ويحرر الشحنة بسرعة ويتمتع بقوة كبيرة. ويمكن أن يتحمل بسهولة على عكس البطارية عشرات وحتى مئات الآلاف من دورات الشحن والتفريغ. لذلك بفضل هذه الخصائص أصبح يستخدم على نطاق واسع في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، مثل الألواح الشمسية والمولدات التي تدار بالرياح.

    المصدر: تاس

    التعليقات

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    مال وأعمال

    NY: إدارة بايدن تخشى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خوفا من ارتفاع النفط