روسيا.. ابتكار مواد كربونية ماصة لتنقية المياه والهواء

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية أن علماء جامعة سيبيريا الفيدرالية ابتكروا سبعة نماذج لمواد ماصة عامة من الفحم، يمكن استخدامها في تنقية المياه والهواء.







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ويقول مصدر بالوزارة في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "يمكن استخدام المواد الماصة في تنقية المياه من المنتجات النفطية ومركبات المعادن الثقيلة، وتنقية مياه الشرب من الملوثات الرئيسية، ومرشحات أجهزة التنفس وغيرها من معدات الحماية الشخصية، وأقنعة الغاز المدنية في المرشحات الصناعية لتنظيف أنظمة تنقية الغاز".

ومن جانبها أشارت أولغا دوبروفسكايا الأستاذة المشاركة في قسم النظم الهندسية للمباني والهياكل في جامعة سيبيريا الفيدرالية إلى أن العلماء ابتكروا ما مجموعه سبعة نماذج من المواد الماصة. وباستخدام تقنية خاصة لتفعيل مراكز الامتصاص التي تم إنشاؤها في الجامعة، يمكن استخدام هذه المواد بسهولة لحل مختلف مشكلات تنقية المياه والهواء. وتكنولوجيا إنتاج هذه المواد الماصة منخفضة الكربون والنفايات وصديقة للبيئة.

المصدر: تاس