كما استطاعوا تصنيع درون روسي على أساسه لا يقل فاعلية عنه.

وقد درست شركة "كوتلين – نوفاتور" الروسية بتفصيل الدرونات الصينية من أسرة Mavic وطورت درونا لها، يصلح للاستطلاع مع إمكانية استخدامه القتالي. وتختلف مواصفاته التقنية بالطبع عن نظيره الصيني. وأطلق على الدرون الجديد اسم "فيتير"(الريح).

ويبلغ وزن الدرون مع البطارية 1400 غرام، وقت البقاء في الجو حتى 40 دقيقة في حال التحليق بسرعة 78 كم/ساعة، مدى عمل الدرون 20 كم على ارتفاع حتى 3 كيلومترات، وسرعة الريح حتى 20 مترا في الثانية، وقابل للطي ويمكن نقله داخل حقيبة الظهر.

بينما يزن الدرون الصيني 430-500 كغ وفقا لنموذجه. ومدى عمله 30 كم. أما الوقت الأقصى لبقائه في الجو 46 دقيقة على ارتفاع 6000 متر. وهناك إمكانية للعودة إلى موقع الإقلاع.

وقال نائب كبير المصممين في شركة "كوتلين-نوفاتور" الروسية إن إمكانية استخدام الدرون في ظروف الحرب الإلكترونية هي أهم ميزة أساسية يتصف بها، وأضاف قائلا:" إن الاختلاف الرئيسي للدرون الروسي عن نظيره الصيني هو أن قناة القيادة والمعلومات من تصنيع الشركة الروسية. كما تم تزويد الدرون الروسي بوسائل أحدث للرؤية التقنية. أما التواصل مع المشغّل فيتم بواسطة إشارة تشبه الضجيج، ما يمنع العدو من اكتشافه.

وفيما يتعلق بمدى عمل Mavic فإن الخبراء لاحظوا مرارا أن هذا المؤشر لا يزيد في الواقع عن 30 كيلومترا. لذلك فإن الدرون الروسي "الريح" يمكن أن يستعرض مدى أكبر أخذا في الاعتبار الحماية من التشويش. أما وزن "الريح" الكبير ( نحو 1400 غرام) فإنه يعوض بوجود أجهزة الإضافية.

المصدر:dzen.ru