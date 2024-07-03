وعلى وجه الخصوص، عثر في القبر على جثة أحد البدو، وكانت مكان رأسه جمجمة كبش.

ونُشر المقال العلمي في العدد الأخير من مجلة "علم الآثار والإثنوغرافيا والأنثروبولوجيا في أوراسيا". وبين مؤلفيه فريق من العلماء في جامعة إقليم ألتاي الروسي برئاسة دكتور العلوم التاريخية نيقولاي سيريوغين.

يذكر أن قرية تشوبراك تقع على أراضي ما يسمى بـ"الآثار المتعددة العصور" في منطقة تشيمال في جمهورية ألتاي، وقام العلماء في جامعة "ألتاي" الروسية بالتنقيب في مقبرة تتكون من 12 مدفنا.

ولفت انتباه علماء الآثار بصورة خاصة مدفن رجل بالغ تم العثور عليه في التل الـ34. وأثبت أنه عاش في القرن الرابع الميلادي، وكان عمره وقت وفاته 30-35 سنة. وتم دفنه مع حصان وممتلكات جنائزية ثمينة.

وعلى وجه الخصوص، عُثر في المدفن على أسلحة ومعدات خيول وأدوات منزلية، لكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الرجل المدفون فقد رأسه.

وفي مكانه اكتشف الباحثون جمجمة كبش. وافترض علماء الآثار أن رأس الكبش استخدم في طقوس الجنازة كأساس لصنع القناع.

وجاء في المقال:" من المحتمل أن هذا التقليد الفريد يعكس طقوس استبدال جزء مفقود من الجسم. وقد يكون سببه ظروف عنيفة لوفاة الرجل".

وتدعم تلك الفرضية أيضا حقيقة اكتشاف آثار إصابات عديدة على عظام الرجل المدفون، وتشير طبيعتها إلى أنه أصيب بسلاح أبيض.

المصدر: Vk.com