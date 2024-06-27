السعودية.. هيئة التراث تعلن اكتشاف نقش أثري يعود للقرن الخامس الميلادي (صورة)

أعلنت هيئة التراث اكتشاف وتوثيق أحد النقوش الثنائية الخط بالمملكة في قرية علقان في منطقة تبوك، وذلك ضمن أعمال المسح الأثري التي تقوم بها الهيئة في مختلف المناطق.

وأوضحت الهيئة أن تاريخ النقش يعود إلى القرن الخامس الميلادي، وفقا لدراسة أشكال الحروف وتطورها، لافتة إلى أن النقش المكتشف حديثا تشكل بالقلم الثمودي والخط العربي المبكر، وله أهمية تاريخية تكمن في تأكيد استمرار الكتابة بالقلم الثمودي في القرن الخامس الميلادي، وأنه يصنف ضمن سلسلة النقوش الأثرية الثنائية الخط بالمملكة.

وأشارت هيئة التراث إلى أن النقش يتكون من ثلاثة أسطر، كُتب اثنان منها بالقلم الثمودي، وسطر كُتب بالخط العربي المبكّر.

وبينت أن هذا النقش يقدّم رؤى علمية جديدة تتمثل في التزامن التاريخي للكتابة بالقلم الثمودي والخط العربي المبكر، إضافة إلى استمرارية معرفة الكتابة بالقلم الثمودي لدى المجتمعات القديمة حتى القرن الخامس الميلادي.

هذا ويلقي هذا الاكتشاف مزيدا من الضوء على تاريخ الكتابات العربية القديمة في الجزيرة العربية، كما يعد إضافة نوعية لسلسلة النقوش والكتابات العربية القديمة التي وثقتها الهيئة مؤخرا، اضافة الى أهميته في دراسة تطور شكل الحرف العربي عبر التاريخ.

جدير بالذكر أن هيئة التراث تسعى من خلال مشاريع المسح والتنقيب الأثري إلى دراسة المواقع الأثرية وتوثيقها والمحافظة عليها والتعريف بها والاستفادة منها كونها موردا ثقافيا واقتصاديا مهماً ضمن مسؤولياتها تجاه التراث الثقافي وحمايته والعناية به وإبراز الدور الحضاري للمملكة.

في قرية علقان بتبوك; نقش أثري يقدم رؤية علمية تتمثل في التزامن التاريخي للكتابة بالخط الثمودي والعربي المبكر.#هيئة_التراثpic.twitter.com/ox5YoWW7gj — هيئة التراث (@MOCHeritage) June 26, 2024

المصدر: "واس"