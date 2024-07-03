مباشر

الطلبات الأخيرة

    العلوم والتكنولوجيا
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 07:27 GMT

    روسيا.. الكشف عن طائرة مسيّرة جديدة لمكافحة الدرونات

    كشفت شركة Red Line الروسية عن طائرة عسكرية مسيّرة لمكافحة الدرونات المعادية.

    روسيا.. الكشف عن طائرة مسيّرة جديدة لمكافحة الدرونات
    vitaly timkiv / Sputnik

    وقال خبير في الشركة لوكالة تاس الروسية:"طائرة Vogan-9SP الجديدة مصممة لمكافحة الدرونات المعادية، ويمكنها التحليق بسرعة 200 كلم/سا، ويتم التحكم بها بواسطة محطة أرضية صغيرة، وتوجه نحو الهدف عبر نظام ليزري".

    إقرأ المزيد
    روسيا تختبر درونات
    روسيا تختبر درونات "بيرون" المجهزة بصواريخ مضادة للدبابات (فيديو)

    وأضاف:"عند الحاجة لاستخدام Vogan-9SP يتم إطلاقها من منصة أنبوبية مثبتة بزاوية 45 درجة، وتحلّق الطائرة نحو الهدف، وفي اللحظات الأخيرة يتم توجيها لتصبح قريبة جدا من الهدف، ومن ثم يعطي المشغّل الأمر عن بعد لتفجير رأسها الحربي ليتم تدمير الطائرة المسيّرة المعادية".

    وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طائرة "Vogan-9SP" تخضع للاختبارات حاليا، ويتم تطوير نسخ منها قادرة على التحليق بسرعة 250 كلم/ساعة.

    المصدر: تاس

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    "تتعمد إبراز مفاتنها".. النيابة العامة المصرية تنظر في واقعة القبض على بلوغر تنشر فيديوهات الفسق