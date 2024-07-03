وقال خبير في الشركة لوكالة تاس الروسية:"طائرة Vogan-9SP الجديدة مصممة لمكافحة الدرونات المعادية، ويمكنها التحليق بسرعة 200 كلم/سا، ويتم التحكم بها بواسطة محطة أرضية صغيرة، وتوجه نحو الهدف عبر نظام ليزري".

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وأضاف:"عند الحاجة لاستخدام Vogan-9SP يتم إطلاقها من منصة أنبوبية مثبتة بزاوية 45 درجة، وتحلّق الطائرة نحو الهدف، وفي اللحظات الأخيرة يتم توجيها لتصبح قريبة جدا من الهدف، ومن ثم يعطي المشغّل الأمر عن بعد لتفجير رأسها الحربي ليتم تدمير الطائرة المسيّرة المعادية".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طائرة "Vogan-9SP" تخضع للاختبارات حاليا، ويتم تطوير نسخ منها قادرة على التحليق بسرعة 250 كلم/ساعة.

المصدر: تاس