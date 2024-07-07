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    العلوم والتكنولوجيا
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 00:17 GMT

    علماء: الأنهار الجليدية في النمسا قد تذوب تماما بحلول عام 2070

    تتراجع الأنهار الجليدية في النمسا بأكثر من 20 مترا سنويا في المتوسط، وقد تذوب تماما خلال الـ46 عاما القادمة.

    علماء: الأنهار الجليدية في النمسا قد تذوب تماما بحلول عام 2070
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    وتوصلت إلى هذا الاستنتاج خدمة قياس الأنهار الجليدية التابعة لنادي جبال الألب النمساوي.

    وكما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية، نقلا عن الخدمة، فلا يوجد أي من الأنهار الجليدية البالغة عددها 90 في الجمهورية قادر على دعم كتلته. وقال مدير الخدمة أندرياس كيلير بيركلباور: "الأنهار الجليدية النمساوية موجودة فقط بفضل احتياطيات الجليد المتراكمة في الماضي".

    وأضاف الخبير أنه تظهر بسبب الذوبان شقوق على الأنهار الجليدية، مما يجعل تواجد الناس عليها أمرا خطيرا.

    وكان معهد الجغرافيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية قد أعلن في وقت سابق أن معظم الأنهار الجليدية على الأرض تقلصت إلى حد بعيد خلال العقود الماضية. وعلى وجه الخصوص، فإن  مساحة الأنهار الجليدية في الجزء الشمالي من سلسلة جبال "سريديني" وفي شبه جزيرة "كرونوتسكي" في كامتشاتكا انخفضت بنسبة 35.6٪ منذ عام 1950.

    المصدر: تاس

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