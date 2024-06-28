الهند تصنع غواصات قتالية متطورة لجيشها

ذكر موقع Navy Recognition المتخصص بالشؤون العسكرية أن الهند تخطط لصنع غواصات جديدة من نوع kalvari لصالح جيشها.

وأشار الموقع إلى أن شركة Mazagon Dock Shipbuilders تتفاوض حاليا مع وزارة الدفاع الهندية لصنع 3 غواصات جديدة من نوع kalvari لصالح الجيش الهندي، وهذه الغواصات ستكون أكبر حجما من غواصات kalvari التي أنتجتها سابقا، وستجهز بتقنيات أكثر تقدما، وستكون قادرة قطع مسافات أطول.

وكانت وزارة الدفاع الهندية قد وقعت عام 2005، عقودا مع شركة Mazagon Mazagon Dock Shipbuilders وشركة Naval Group الفرنسية لتطوير 6 غواصات من نوع kalvari لصالح الجيش الهندي، وتم تسليم أول غواصة من هذا النوع للجيش عام 2017، أما الغواصة الثانية فسلمت عام 2019، والغواصتان الثالثة والرابعة بدأتا الخدمة في الجيش عام 2021، والغواصة الخامسة أدخلت إلى الخدمة العام الماضي، أما الغواصة السادسة فأنزلت إلى المياه عام 2020، وتخضع للاختبارات حاليا.

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ويبلغ طول كل غواصة من نوع kalvari حوالي 67.5 م، وعرضها 6.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1775 طنا، كما يمكنها حمل طاقم مكوّن من 44 شخصا والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، ويمكن استعمال هذه الغواصات لعمليات البحث والاستطلاع العسكري وعمليات تدمير الغواصات والسفن المعادية وحماية السواحل والأساطيل العسكرية، كما جهزت بطوربيدات SUT 266 من عيار 533 ملم، وصواريخ SM-39 المضادة للسفن.

المصدر: سلاح روسيا