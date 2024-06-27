روسيا تختبر إحدى أشهر غواصتها النووية بعد تعديلها

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية عن بدء الاختبارات البحرية على غواصة "إيركوتسك" التي خضعت لعمليات إصلاح وتحديث.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية:"انتهت تقريبا عمليات إصلاح وتحديث غواصة إيركوتسك النووية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وبدأت عمليات اختبار المصنع البحرية على هذه الغواصة".

وكان مصدر مطلع في مجال صناعة السفن والغواصات في روسيا قد أشار سابقا لوكالة "تاس" إلى أن التجارب البحرية على غواصة "إيركوتسك" من المفترض أن تبدأ في يونيو العام الجاري، وخلال الاختبارات الحكومية التي ستجرى عليها، ستنفذ الغواصة عمليات إطلاق لصواريخ "زيركون".

وأشارت بعض وكالات الإعلام الروسية إلى أن الغواصة المذكورة، وخلال عمليات التحديث التي خضعت لها، حصلت على منصات لإطلاق صواريخ "زيركون" "كاليبر" و"أونيكس" الروسية.

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تنتمي "إيركوتسك" لفئة غواصات Antey النووية متعددة الأغراض التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي 949A، والغرض الرئيسي من هذه الغواصات هو تدمير تشكيلات حاملات الطائرات البحرية المعادية.

ويبلغ طول هذه الغواصة 154 مترا، وعرضها 18م، ومقدار إزاحتها للمياه 24 ألف طن، ويمكنها الغوص لأعماق تصل إلى 600 م، والحركة بسرعة 32 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا