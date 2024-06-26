"الشبح الطائر".. مميزات مقاتلة Su-57 الروسية

تعتبر مقاتلات Su-57 الروسية من أفضل مقاتلات الجيل الخامس متعددة المهام في العالم حاليا، وأثبتت هذه الطائرات فعاليتها في العديد من المعارك.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في قناتها على تليغرام إلى أن طائرة Su-57 مصممة لتدمير مختلف أنواع الأهداف الجوية البرية والبحرية.

والسمة الرئيسية في هذه الطائرة هي أنها تجمع خصائص الطائرات الهجومية والطائرات المقاتلة، ويمكنها استخدام مجموعة واسعة من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة، بما في ذلك صواريخ "جو- جو"، وصواريخ "جو_ أرض"، والقنابل الموجهة.

ومن أكثر ما يميز هذه الطائرة أيضا هو بصمتها الرادارية الصغيرة جدا التي تجعلها بالكاد تكون مرئية بالنسبة للرادارات، وحصلت الطائرة على هذه الميزة بفضل تصميم هيكلها المميز، وأجهزة التشويش والحرب الإلكترونية التي زودت بها، كما استخدمت في هيكلها وطلائها مواد تمتص وتعكس الموجات الراديوية، فضلا عن أن بعض أسلحتها يتم إخفاؤها داخل الهيكل.

والمعدات المتطورة التي جهّزت بها هذه الطائرة تمكنها من أداء بعض المهام بشكل مستقل ودون تدخل بشري، كما تمكنها من تبادل البيانات في الوقت الفعلي مع الطائرات الأخرى ومع مراكز التحكم الأرضية.

وحصلت Su-57 علي رادارات متطورة تمكنها من اكتشاف وتعقب عشرات الأهداف في وقت واحد.

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ومن أبرز الميزات الفنية والتقنية لهذه الطائرة:

-الطول: 19.7 م.

- باع الجناحين:14 م.

- عدد أفراد الطاقم: طيار واحد.

- السرعة: 2600 كلم/سا.

- القدرة على التخفي عن الرادارات.

- القدرة على حمل مختلف أنواع الصواريخ والذخائر والقنابل الموجهة وغير الموجهة.

- الارتفاع العملي للتحليق: 20 كلم

- القدرة على التزود بالوقود في الجو.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية/تليغرام