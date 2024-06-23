روسيا تجهز سفنها وقواعدها البحرية بمنظومات جديدة للدفاع الجوي

أعلنت شركة Almaz-Antey أنها تعمل على إدخال تعديلات على منظومات Tor-M2KM الصاروخية الحديثة، لتزويد السفن والقواعد البحرية بهذه المنظومات.

وعلى هامش فعاليات معرض IMDS-2024 الدولي للدفاع البحري قال نائب المدير العام للشركة، فيتشيسلاف زيركلان:"حتى نهاية العام الجاري سيكون الخبراء في شركتنا قد انتهوا من تعديل منظومات Tor-M2KM الجديدة للدفاع الجوي، ليتم استخدام هذه المنظومات في حماية مختلف السفن العسكرية والقواعد البحرية".

وأضاف:"سفن الإنزال العسكرية الروسية العاملة في البحر الأسود تم تجهيزها بهذه المنظومات، ونسعى لتزويد السفن الأخرى بها أيضا".

وتعتبر "Tor-M2KM" أحدث نسخة من منظومات Tor الصاروخية الروسية المضادة للأهداف الجوية، وتستخدم لحماية المواقع واللآليات العسكرية من الصواريخ المجنحة والقنابل الانزلاقية و الصواريخ الموجهة، ويمكنها التعامل مع مختلف أنواع الأهداف، مثل الطائرات والدرونات أيضا.

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وتتميز هذه المنظومات بقدراتها على تعقب عشرات الأهداف في وقت واحد، ويمكنها إصابة هدف يتحرك بسرعة 700 كلم/سا، ويحلق على ارتفاعات تتفاوت ما بين 100 م و10 كلم.

المصدر: سلاح روسيا