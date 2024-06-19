الصين تحوّل دباباتها والدبابات السوفيتية الصنع إلى مدرعات "بي إم بي"

أظهرت النزاعات المسلحة أن أي جيش بحاجة إلى ناقلات أفراد ثقيلة لديها مستوى عال من القدرة على توفير الحماية، وذلك إلى جانب ناقلات المشاة الخفيفة.

ويعمل الجيش الصيني في الوقت الراهن على تطوير مثل هذه المدرعات الثقيلة. وتم مؤخرا تصوير رتل من المدرعات يسير في أحد شوارع مدينة باوتو الصينية في منطقة مونغوليا الداخلية حيث يقع مصنع الدبابات. وأظهرت الصور الفوتوغرافية مسيرة الدبابات والمعدات الحربية التي ينتجها المصنع.

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ولاحظ الصحفيون ضمن تلك المسيرة عربة "بي إم بي" الثقيلة المنصوبة على منصة دبابة Type 59 الصينية. وقام المطورون بإعادة توزيع مكونات جسم الدبابة، حيث وضعوا المحرك وأجهزة نقل الحركة في مقدمتها. وظهرت في مؤخرة الدبابة فتحة لأفراد الإنزال. واستخدمت الدبابة مدفع عيار 30 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم ومنظومة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

وأفادت وسائل الإعلام بأن هذا التطوير مخصص بالدرجة الأولى لأغراض التصدير حيث عرضت على دول أجنبية مدرعات "بي إم بي" الثقيلة المصنوعة على أساس دبابات "تي – 54 و55" و"تي – 62" القديمة السوفيتية الصنع ودبابة Type 59/69 المحلية وكذلك القاطرات وعربات الهندسة الموضوعة على منصاتها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا