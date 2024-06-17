روسيا.. تطوير درون يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 20%

ابتكر المتخصصون من جامعة "بيرم" الوطنية للأبحاث التقنية طائرات بدون طيار لتطوير الزراعة الدقيقة، مما سيقلل من تكاليف المياه والأسمدة ويزيد الإنتاجية بنسبة تصل إلى 20٪.

وقالت الخدمة الصحفية للجامعة إن استخدام مجمع مبرمج وأجهزة الطائرات المسيرة المزودة بكاميرا متعددة الأطياف سيزيد من غلة المحاصيل بنسبة 10-20%، وسيقلل تكاليف الأسمدة ومنتجات وقاية النباتات بنسبة 15-25%، كما سيقلل أيضا من استهلاك المياه لأغراض الري".

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وجاء في تقرير الخدمة الصحفية للجامعة: "سيؤدي ذلك إلى توفير الموارد وزيادة الكفاءة الإجمالية للإنتاج الزراعي".

وأوضحت الجامعة أن التكنولوجيا المستخدمة تسمح بجمع البيانات للمراقبة الدقيقة لحالة المحاصيل وتحديد مناطق تواجه مشاكل. يمكن للمسيرة أن تصعد إلى ارتفاع يصل إلى ستة آلاف متر وتنقل حمولة تبلغ إلى 10 كيلوغرامات.

أوضح رسلان موخاميتسافين مدير المشروع وطالب قسم الأتمتة والميكانيكا في الجامعة أن الكاميرا متعددة الأطياف الموجودة على متن الطائرة المسيرة توفر معلومات عن حالة المحاصيل ومستويات رطوبة التربة ووجود الأمراض والآفات، وتفتح الفرص للتطبيق المستهدف للأسمدة ومنتجات وقاية النباتات، مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة ويزيد كفاءة استخدام الموارد .

ويعتقد المؤلفون أن هذا التطوير قد يكون مطلوبا من قبل المؤسسات الصناعية الزراعية والشركات التي تقدم الخدمات الزراعية والمؤسسات العلمية. وقد أجريت الدراسة في إطار برنامج الزعامة الأكاديمية الاستراتيجية "الأولوية 2030."

المصدر: تاس