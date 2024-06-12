روسيا تصنع درونات استطلاعية جديدة للجيش

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء في روسيا يعملون على تصنيع درونات استطلاعية جديدة لصالح الجيش.

جاء في منشور للصحيفة:"خلال فعاليات معرض HeliRussia 2024 استعرضت شركة Stratim الروسية درونات Sparrow الجديدة التي تطورها لصالح الجيش، وأشار الخبراء في الشركة إلى أن نماذج هذه الطائرات تم اختبارها خلال العملية العسكرية الخاصة، وبدأت التحضيرات لعملية الإنتاج التسلسلي لها".

وأشار الخبراء في شركة Stratim إلى أن درونات Sparrow الجديدة شبيهة بعض الشيء بطائرات الاستطلاع المسيّرة من فئة Mavic، لكن مصمميها استخدموا حلولا مبتكرة وجعلوها أصغر حجما، كما جهزوها بمراوح وهوائيات قابلة للطي، الأمر الذي يسهل عملية نقلها واستخدامها.

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والمميز في هذه الدرونات أيضا هو أنها تعمل بترددات غير قياسية، الأمر الذي يصعب عملية التشويش عليها، كما أنها قادرة على التحليق بسرعة 80 كلم/ساعة، وقطع مسافة تصل إلى 10 كلم في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا