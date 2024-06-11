روسيا تكشف عن مسيّرة قتالية جديدة في معرض Helirussia-2024

شهدت فعاليات معرض HeliRussia 2024 الكشف عن العديد من الطائرات والدرونات الروسية الجديدة، من بينها مسيّرة " X-89" العسكرية المتعددة الاستخدامات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الطائرة المسيّرة الجديدة تزن 15 كلغ، ولها القدرة على نقل حمولات تزن 12 كلغ، ويمكنها العمل في مختلف الظروف الجوية، وفي درجات حرارة تتراوح ما بين -30 و+50 درجة مئوية.

وحصلت الطائرة على قنوات اتصال لاسلكية عصية على التشويش، وجهّزت بكاميرات قادرة على توثيق فيديوهات بدقة 4K، كما يمكن تجهيزها بمعدات تصوير حراري ومحدد أهداف ليزري والعديد من المعدات البصرية الأخرى.

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وبحسب قناة "سبوتنيك" على تليغرام فإن الطائرة يمكنها التحليق تلقائيا وفق مسارات محددة من قبل المشغل، كما يمكن التحكم بها عن بعد، وبإمكانها قطع 20 كلم في كل مهمة وبطارياتها تكفيها لتحلق في الجو لمدة 32 دقيقة.

كما يعمل المطورون على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعدات الاستطلاع الموجودة في هذه الطائرة، والتي بفضلها ستكون قادرة على تنفيذ مهمات المراقبة وضرب الأهداف المعادية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا