 
مباشر

بدء الاختبارات لاعتماد طائرات SJ-100 الروسية المجهزة بمكونات محلية (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

بدء الاختبارات لاعتماد طائرات SJ-100 الروسية المجهزة بمكونات محلية (فيديو)
Sputnik
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpuk

أعلنت شركة الطائرات المتحدة الروسية عن بدء اختبارات الطيران لاعتماد طائرات SJ-100 المعدّلة والمجهزة بمكونات روسية الصنع.

جاء في بيان صادر عن الشركة:"يوم الاثنين 10 يونيو الجاري بدأت اختبارات الطيران لاعتماد طائرات SJ-100 المعدلة والمجهزة بمكونات روسية، وفي إطار الرحلة الأولى التي جرت في مطار غروموف في جوكوفسكي، تم اختبار نظام وقود روسي الصنع مخصص لهذه الطائرات. كانت مدة الرحلة ساعتين ونصف، وجرت بسلاسة، ولم يتم تسجيل أية مشكلات في المعدات".

وأضاف البيان:"لتسريع برنامج الاختبارات، جرى اختبار نموذج الطائرة مع محرك روسي-فرنسي من نوع SaM146، وسيتم اختبار نموذجين آخرين من هذه الطائرات لاحقا مع محركات PD-8 الروسية الصنع".

إقرأ المزيد
روسيا تختبر محركات جديدة لطائرات
روسيا تختبر محركات جديدة لطائرات "سوخوي SJ-100" المدنية الواعدة

ومن جهته قال أندريه بوغينسكي، المدير العام لشركة ياكوفليف الروسية لصناعة الطائرات:"بحلول نهاية 2025 يجب أن نكون قد أجرينا 200 رحلة طيران اختبارية لهذه الطائرات. ستزداد وتيرة الاختبارات عندما سنبدأ باختبار نموذجين أوليين آخرين مجهزين بمحركات PD-8 الروسية، لدينا اليوم طلبات لتوريد أكثر من 150 طائرة، إضافة إلى العقد المبرم مع شركة إيروفلوت، هناك أكثر من 60 طلبا من شركات طيران مختلفة".

وSJ-100 هي طائرة مدنية للرحلات القصيرة، يتم تطويرها بموجب البرنامج الروسي الذي يهدف للاستغناء عن الأنظمة والمكونات الأجنبية التي تستخدم في صناعة الطيران المدني في البلاد.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي