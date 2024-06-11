بدء الاختبارات لاعتماد طائرات SJ-100 الروسية المجهزة بمكونات محلية (فيديو)

أعلنت شركة الطائرات المتحدة الروسية عن بدء اختبارات الطيران لاعتماد طائرات SJ-100 المعدّلة والمجهزة بمكونات روسية الصنع.

جاء في بيان صادر عن الشركة:"يوم الاثنين 10 يونيو الجاري بدأت اختبارات الطيران لاعتماد طائرات SJ-100 المعدلة والمجهزة بمكونات روسية، وفي إطار الرحلة الأولى التي جرت في مطار غروموف في جوكوفسكي، تم اختبار نظام وقود روسي الصنع مخصص لهذه الطائرات. كانت مدة الرحلة ساعتين ونصف، وجرت بسلاسة، ولم يتم تسجيل أية مشكلات في المعدات".

وأضاف البيان:"لتسريع برنامج الاختبارات، جرى اختبار نموذج الطائرة مع محرك روسي-فرنسي من نوع SaM146، وسيتم اختبار نموذجين آخرين من هذه الطائرات لاحقا مع محركات PD-8 الروسية الصنع".

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ومن جهته قال أندريه بوغينسكي، المدير العام لشركة ياكوفليف الروسية لصناعة الطائرات:"بحلول نهاية 2025 يجب أن نكون قد أجرينا 200 رحلة طيران اختبارية لهذه الطائرات. ستزداد وتيرة الاختبارات عندما سنبدأ باختبار نموذجين أوليين آخرين مجهزين بمحركات PD-8 الروسية، لدينا اليوم طلبات لتوريد أكثر من 150 طائرة، إضافة إلى العقد المبرم مع شركة إيروفلوت، هناك أكثر من 60 طلبا من شركات طيران مختلفة".

وSJ-100 هي طائرة مدنية للرحلات القصيرة، يتم تطويرها بموجب البرنامج الروسي الذي يهدف للاستغناء عن الأنظمة والمكونات الأجنبية التي تستخدم في صناعة الطيران المدني في البلاد.

المصدر: إنترفاكس