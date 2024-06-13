وزارة الدفاع الروسية تتسلم دفعة من طائرات Yak-130 المتعددة الاستخدامات

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات أنها سلّمت وزارة الدفاع دفعة من طائرات التدريب القتالية Yak-130.

جاء في بيان صادر عن الشركة:"تسلّمت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا دفعة من طائرات التدريب القتالية Yak-130. تم تصنيع هذه الطائرات في مصنع إيركوتسك للطيران، وجمعيها اجتازت الاختبارات الأرضية واختبارات الطيران المطلوبة".

ومن جهته قال المدير العام للشركة، يوري سليوسار:"تلعب طائرة Yak-130 دورا مهما في التدريب العملي لطيار سلاح الجو، وبالأخص تدريبهم على استخدام المقاتلات من الجيل "+4" و"5". أثناء التدريب يتم خلق ظروف قريبة جدا من ظروف العمليات القتالية، ويتم استخدام صواريخ "جو-جو" أو "جو-أرض" حقيقة، أو تتم محاكاة عمليات إطلاق هذه الصواريخ من الطائرات.

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وتستخدم طائرة Yak-130 لتدريب الطياريين العسكريين في روسيا وفي عدة دول، ويبلغ طولها 11.49 م، وباع جناحيها 9.84 م، وارتفاعها 4.63 م، ويمكن لهذه الطائرات التحليق بسرعة 1050 كلم/سا، والوصول إلى ارتفاع 12500 م.

ويمكن استخدامها أيضا كطائرة هجوم خفيفة، إذ يمكن تجهيزها بصواريخ S-8،وصواريخ S-13 وS-25OFM، كما يمكن أن تعمل كحاملة للقنابل الجوية التي يصل وزنها إلى 500 كلغ، بما فيها القنابل الموجهة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا