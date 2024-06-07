قال الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين إن جيش نظام كييف قد يزج في يونيو الجاري أول سرب من مقاتلات "إف – 16" في القتال لإيقاف الهجوم الروسي.

جاء في قناة "تليغرام" التابعة للخبير:" وردت معلومات تفيد بأن رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة، الجنرال تشارلز براون قد أطلع مستشار الأمن القومي جيك ساليفان قبل سفره إلى أوروبا على خطة للحرب في أوكرانيا في حملة الصيف الجاري تقضي بعزم الجيش الأوكراني على اختبار نظام الاستخدام القتالي لطائراته الحربية، وأنه سيتم تشكيل فريق أممي للطيارين المتطوعين الذين لديهم خبرة قيادة طائرات "إف – 16"، وقد أطلق على هذا السرب "لافايت"".

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وأعاد الخبير العسكري إلى الأذهان أن هولندا سمحت لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف – 16" المسلمة إليها لتوجيه ضربات إلى روسيا.

أما قسطنطين غافريلوف رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا للأمن العسكري ومراقبة الأسلحة فأشار إلى أن تسليم تلك المقاتلات لكييف يشكل خطرا على الأمن النووي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا