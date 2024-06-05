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العثور على بقايا لفيل الماموث في منطقة سياحية في قرغيزستان

العلوم والتكنولوجيا

العثور على بقايا لفيل الماموث في منطقة سياحية في قرغيزستان
vesti.kg
صورة أرشيفية
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تم العثور على بقايا لفيل الماموث في وادي نهر جيرجالان بمنطقة (إيسيك كول) السياحية، في جنوب قرغيزستان.

صرح مصدر في وزارة الثقافة القرغيزية قائلا:" تم العثور على ناب لفيل الماموث وشظايا الجزء السفلي من الجمجمة".

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وقالت الوزارة: "لقد تم تحديد موقع المتحجرات وهي تقع على بعد حوالي 150 مترا من بعضها البعض وعلى عمق 3-5 أمتار". وأضافت أن صاحب الموقع الذي يجري تطويره بالقرب من نهر جيرجالان، أبلغ السلطات بالاكتشاف، وتم إرسال مجموعة من علماء الآثار إلى الموقع الأثري على الفور. وتم حفظ شظايا العظام في مكانها. وبعد اتخاذ إجراءات خاصة بالحفظ الكامل للمتحجرات سيتم نقلها إلى المتحف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على بقايا الماموث في منطقة إيسيك كول السياحية. وقبل ذلك عُثر على متحجرات فيل الماموث هناك عدة مرات، بما في ذلك تحت مياه بحيرة إيسيك كول. وأعلن علماء قرغيزستان لأول مرة عن مثل هذا الاكتشاف في عام 1977.

المصدر: تاس

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