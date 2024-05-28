العثور على بقايا متحجرة من حيوانات الماموث في مصنع للنبيذ بالنمسا

أعلن المكتب الإعلامي لمعهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم النمساوية، أن علماء الآثار عثروا في قبو مصنع للنبيذ على بقايا متحجرة لـ3 من حيوانات الماموث، عمرها 30-40 ألف عام.

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ويعتبر علماء الآثار العثور على بقايا حيوانات الماموث في قبو مصنع النبيذ الواقع في ضواحي مدينة كريمس آن ديردوناو مفاجئة مثيرة للاهتمام، لأنها الأكبر منذ أكثر من 100 عام، ويعتقدون أن الناس القدماء نصبوا فخا في هذه المنطقة لحيوانات الماموث.

وتقول هانا بارو سوشون، المشرفة على عمليات التنقيب: "نادرا ما يعثر على مثل هذه الطبقة الكثيفة لعظام الماموث. وهذه هي المرة الأولى التي نتمكن فيها من تحقيق أمر كهذا في النمسا باستخدام الأساليب الحديثة".

ويذكر أن علماء الآثار عثروا على بقايا مماثلة لحيوان الماموث في النمسا قبل 150 عاما، حيث عثروا حينها بالإضافة إلى عظام الماموث على أدوات وقطع أثرية وفحم قديم، ما يشير إلى وجود حضارة قديمة.

ووفقا للخبراء بعد الانتهاء من دراسة بقايا الماموث التي عثر عليها ستعرض في متحف التاريخ الطبيعي في فيينا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"