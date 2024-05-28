 
مباشر

العثور على بقايا متحجرة من حيوانات الماموث في مصنع للنبيذ بالنمسا

العلوم والتكنولوجيا

العثور على بقايا متحجرة من حيوانات الماموث في مصنع للنبيذ بالنمسا
The Austrian Archaeological Institute
العثور على بقايا حيوان الماموث في قبة مصنع للنبيذ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmhv

أعلن المكتب الإعلامي لمعهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم النمساوية، أن علماء الآثار عثروا في قبو مصنع للنبيذ على بقايا متحجرة لـ3 من حيوانات الماموث، عمرها 30-40 ألف عام.

إقرأ المزيد
اكتشاف أصل تماثيل
اكتشاف أصل تماثيل "فينوس" الغامضة البالغة من العمر 30 ألف عام


ويعتبر علماء الآثار العثور على بقايا حيوانات الماموث في قبو مصنع النبيذ الواقع في ضواحي مدينة كريمس آن ديردوناو مفاجئة مثيرة للاهتمام، لأنها الأكبر منذ أكثر من 100 عام، ويعتقدون أن الناس القدماء نصبوا فخا في هذه المنطقة لحيوانات الماموث.

وتقول هانا بارو سوشون، المشرفة على عمليات التنقيب: "نادرا ما يعثر على مثل هذه الطبقة الكثيفة لعظام الماموث. وهذه هي المرة الأولى التي نتمكن فيها من تحقيق أمر كهذا في النمسا باستخدام الأساليب الحديثة".

ويذكر أن علماء الآثار عثروا على بقايا مماثلة لحيوان الماموث في النمسا قبل 150 عاما، حيث عثروا حينها بالإضافة إلى عظام الماموث على أدوات وقطع أثرية وفحم قديم، ما يشير إلى وجود حضارة قديمة.

ووفقا للخبراء بعد الانتهاء من دراسة بقايا الماموث التي عثر عليها ستعرض في متحف التاريخ الطبيعي في فيينا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا