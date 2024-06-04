روسيا تختبر وسائل جديدة لحماية السفن العسكرية من الدرونات

أعلن نائب القائد العام لسلاح البحرية الروسي، فلاديمير كاساتونوف أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير واختبار وسائل جديدة لحماية السفن العسكرية من خطر الطائرات المسيّرة.

وقال كاساتونوف في تصريح لمجلة "الفكر العسكري" الروسية:"يجري حاليا اختبار رادارات مخصصة للسفن، قادرة على اكتشاف الدرونات الصغيرة وغيرها من الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، كما يجري العمل على تطوير منظومات الحرب الإلكترونية المخصصة للسفن لتحسين قدرات هذه المنظومات في التشويش الملاحة الراديوية عبر الأقمار الصناعية والملاحة التي تعتمد على البيانات الراديوية".

وأضاف:"يتم أيضا تطوير مجمع بصري إلكتروني مخصص للسفن، مهمته قمع الأشعة الليزرية، ويجري تطوير طائرات Orlan-10 المسيّرة الروسية لاستخدامها في التشويش على إشارات الدرونات المعادية".

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وأشار كاساتونوف إلى أن الخبراء الروس يعملون أيضا على تطوير طائرة مسيّرة جديدة للحرب الإلكترونية، ستكون مخصصة لإطلاقها من على متن السفن.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد طوّرت في السنوات الماضية العديد من منظومات الحرب الإلكترونية المضادة للدرونات، وأعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية العام الماضي أنها بدأت باختبار منظومات قادرة على حماية المدرعات والآليات العسكرية من درونات FPV المجهزة بذخائر متفجرة.

المصدر: سلاح روسيا