روسيا تنزل إلى المياه سفينة سياحية من جيل جديد

ذكرت الشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن أن روسيا ستنزل إلى المياه قريبا أول سفينة سياحية، تم تطويرها في إطار المشروع "A45-90.2".

حول الموضوع قال مدير مشروع تطوير السفن المذكورة، فيكتور أستافييف:"يوم الأربعاء 5 يونيو الجاري سيشهد مصنع سريدني-نفسكي الروسي إنزال سفينة سياحية مميزة إلى المياه، وهي أول سفينة يتم تطويرها في إطار المشروع A45-90.2".

وأشار أستافييف إلى أن سفن المشروع "A45-90.2" مصممة لنقل 245 راكبا، وقطع 5000 كم في كل رحلة، كما جهّزت بمقصورات توفر أفضل معايير الراحة والرفاهية للركاب، وصممت وفقا لأفضل المعايير العالمية لتكون اقتصادية ومريحة وصديقة للبيئة.

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يبلع طول السفينة 99 م، وعرضها 14.9 م، ويمكن لها الحركة بسرعة 12.4 عقدة بحرية، ويوجد على متنها مطاعم وحانات ومقصورات لتقديم العناية الطبية للمسافرين، وجهّزت بمصاعد وأماكن ترفيهية، ومقصورات من الدرجة العادية والدرجة الفاخرة، ومقصورات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت الخدمة الصحفية لمصنع "سريدني-نيفسكي" إلى أن مشروع "A45-90.2" يعتبر من أهم مشاريع التي تولاها المصنع لتطوير أسطول السفن السياحية التي ستؤمن خدمات النقل المدني في الاتحاد الروسي.

المصدر: aoosk.ru