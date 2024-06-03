الجيش الروسي يحصل على سترات جديدة مضادة للرصاص

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها ستجهّز الجيش الروسي بدفعة كبيرة من السترات الواقية القادرة على حماية الجنود من الرصاص الخارق للدروع.

جاء في بيان صادر عن المؤسسة:"وقعت روستيخ عقدا مع وزارة الدفاع الروسية لتجهيز الجيش بدفعة كبيرة من سترات Obereg المطوّرة، القادرة على حماية الجنود من الرصاص الخارق للدروع. وسائل الحماية الفردية العالية الجودة مطلوبة بشكل خاص في العملية العسكرية الخاصة".

وأشار البيان إلى أن سترات Obereg المطوّرة مجهزة بدروع خزفية قادرة على حماية الجنود من رصاص البنادق الآلية من عيار 7.62×39 ملم و5.45×39 ملم، كما استخدمت في صناعة هذه السترات ألياف الأراميد التي تحمي من خطر الشظايا.

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وكان خبراء "روستيخ" قد أشاروا سابقا إلى أن سترة Obereg المطوّرة تزن 9.4 كغ، واجتازت جميع الاختبارات المطلوبة، وتتمتع بمواصفات حماية عالية.

وحصلت هذه السترات على شهادة الحماية من الدرجة الخامسة، كما جهّزت جميع أقسامها بطبقات مضادة للشظايا ومغلفة بأقمشة عالية الجودة مقاومة للرطوبة، ويمكن استعمالها في الماء، وفي درجات حرارة تتراوح من -40 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية.

المصدر: روستيخ