روسيا تجهّز الجيش بدرونات قتالية جديدة

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن وحدات الجيش الروسي المشاركة بالعملية العسكرية الخاصة بدأت باستلام دفعات من درونات "upir" القتالية.

حول الموضوع قال خبير في المؤسسة المنتجة لهذه الدرونات:"بفضل الدعم الذي تلقيناه بدأنا عمليات الإنتاج التسلسلي لدرونات upir، وسلمنا وحدات الجيش االمشاركة في العملية العسكرية الخاصة دفعات من هذه الدرونات".

وأضاف:"أسسنا أيضا مركزا تعليميا لتأهيل المختصين في مجال الدرونات، وسيكتسب المتدربون في المركز المهارات الهندسية والطبية اللازمة للعمل في مناطق العملية العسكرية الخاصة".

وكانت روسيا قد بدأت في مايو 2023 باختبار درونات "upir" خلال العملية العسكرية الخاصة، حيث نجحت في تدمير العديد من الأهداف المعادية، وأشار الخبراء إلى أن هذه الدرونات يمكنها قطع مسافات تصل إلى 12 كلم، والتحليق بسرعة 180 كلم/ساعة.

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وتجهّز هذه الطائرات بحمولات قتالية متنوعة، منها قذائف RPG-7 المضادة للدروع، وقذائف RKG-3M المضادة للدبابات، بالإضافة على عبوات شديدة الانفجار، تستخدم لتدمير قوات ومواقع العدو.

المصدر: سلاح روسيا