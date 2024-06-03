العلماء الروس يبتكرون طريقة رخيصة لإنتاج بطاريات الليثيوم الأيونية

يعتبر إنتاج الكوبالت والنيكل عالي النقاء من محاليل نفايات البطاريات الكهربائية مهمة في غاية الصعوبة.

قام المتخصصون في مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية بتطوير تكنولوجيا إعادة استخدام المعادن الثمينة في إنتاج بطاريات الليثيوم الأيونية، حيث سيقلل ذلك من تكاليف الإنتاج الصناعي لأجهزة تخزين الطاقة هذه.

وقالت الخدمة الصحفية للمؤسسة الروسية:" قام العلماء في القطاع الكيميائي التكنولوجي للمؤسسة بتطوير تكنولوجيا استخراج كربونات الليثيوم وكبريتات الكوبالت والنيكل من بطاريات الليثيوم الأيونية المستعملة، وتمكنوا باستخدام معمل تجريبي مبتكر من الحصول على مجموعة من المنتجات التجارية القابلة للبيع العام تضاهي جودة البطاريات الكهربائية، وتعتبر الحلول التكنولوجية التي تم إيجادها جاهزة للإنتاج والتسويق على نطاق صناعي".

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وقد طوّر المتخصصون من القطاع التكنولوجي في مؤسسة "روس آتوم" الروسية تكنولوجيا استخراج كربونات الليثيوم من بطاريات الليثيوم المستعملة وأكدوا فعاليتها في المختبر. وكانت نسبة نقاء المادة الكيميائية 99.5% وهي نسبة نقاوة البطاريات الحديثة.

بينما أصبح الحصول على الكوبالت والنيكل عالي النقاء من محاليل نفايات البطاريات الكهربائية مهمة أكثر تعقيدا. ومن أجل الحصول على المنتج النهائي، قام العلماء بتجميع وتشغيل معدات استخلاص خاصة تحتوي على 88 مرحلة من تنقية المعادن. ومن خلال ذلك تمكن الخبراء من الحصول على عينات من الأملاح المطلوبة عالية النقاء من المعادن غير الحديدية. وتتوافق خصائص المنتجات تماما مع متطلبات السوق.

ووفقا لرئيسة مختبر القطاع الكيميائي التكنولوجي أولغا يوراسوفا، فإن أجهزة المختبر التكنولوجي تتيح أيضا إجراء بحث علمي حول استخلاص وفصل العناصر ذات الخصائص المماثلة لصالح المستهلكين في خارج روسيا.

المصدر: تاس