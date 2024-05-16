بوريسوف يكشف عن موعد إرسال محطة الطاقة النووية إلى القمر

أعلن رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف عن الموعد الذي من المتوقع أن ترسل فيه محطة الطاقة النووية إلى القمر.

حول الموضوع قال بوريسوف:"محطة الطاقة النووية المخصصة لتشغيل المحطة القمرية المشتركة التي نعمل على تطويرها مع الصين، من المفترض أن ترسل إلى القمر بعد عام 2036".

وأضاف:"دعونا نطور محطة الطاقة هذه أولا ونختبرها على الأرض. وفقا للخطط فإن التوسع على القمر من المفترض أن يبدأ بعد عام 2036".

وفي مارس 2021 وقعت "روس كوسموس" مع الصين مذكرة تفاهم وتعاون لاستحداث محطة علمية دولية على سطح القمر، وفي إطار برنامج هذه المحطة من المفترض أن ترسل الصين مركبات Chang'e-6 وChang'e-7 وChang'e-8 إلى القمر، وسيكون الغرض من البعثات القمرية الأولى اختبار التقنيات الأساسية التي تساعد على البدء في بناء مجمع من مرافق البحث التجريبية التي يتم التحكم فيها عن بعد.

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وكان بوريسوف قد أشار في وقت سابق إلى أن روسيا والصين تبحثان إمكانية إرسال وتركيب محطة للطاقة النووية على القمر، وأوضح لاحقا أن إنشاء مصدر للطاقة النووية لتشغيل قاعدة قمرية يمكن أن يكون المساهمة الروسية في هذا المشروع.

المصدر: تاس