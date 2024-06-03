بدء اختبارات فرقاطة لأوكرانيا في تركيا

بدأت الاختبارات المصنعية في البحر لفرقاطة "إيفان مازيبا" الأوكرانية التي تفتح مشروع الإنتاج الصناعي المتسلسل للفرقاطات الأوكرانية الصغيرة الحجم.

تم بناء الفرقاطة في مصنع السفن التركي RMK Marine في توزلا لتسلم لاحقا للبحرية الأوكرانية.

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يذكر أن كييف وقعت في ديسمبر عام 2020 اتفاقية بناء فرقاطتين من مشروع MILGEM التركي. وكان يفترض أن تسلم الفرقاطة الأولى من المشروع المذكور لأوكرانيا نهاية عام 2022 ليتم إكمال بنائها في ميناء نيكولايف، لكن تم تأجيل موعد التسليم بسبب انطلاق العملية العسكرية الخاصة. وبعدها اتخذ القرار بأن يتم بناء كلا الفرقاطتين في تركيا.

وتم تزويد فرقاطة "إيفان مازيبا" بـ16 منصة لمنظومة MBDA VL MICA القصيرة المدى للدفاع الجوي ومدفع Leonardo Oto Super Rapid عيار 76 ملم، ومدفع Aselsan Gokdeniz المزدوج عيار 35 ملم، والرشاشين Aselsan STAMP-2 عيار 12.7 ملم وجهازي الطوربيد المضادين للغواصات عيار 324 ملم، ويمكن للفرقاطة حمل مروحية حربية على متنها.

المصدر: روسيكايا غازيتا