عيوب بنادق"C7A1" الكندية التي تستخدمها القوات الأوكرانية

تستخدم بعض فرق القوات الأوكرانية بنادق"C7A1" الرشاشة الكندية الصنع، لكن العديد من الخبراء العسكريين يشيرون إلى أن هذه البنادق غير عملية في المعارك.

جاء في منشور لقناة "rusich_army" على تليغرام:"خلال المعارك استولى العسكريون الروس على بعض بنادق C7A1 الكندية الصنع من مقاتلي اللواء الثالث في القوات الأوكرانية، لكن بعض الخبراء يشيرون إلى أن هذه البنادق باتت قديمة وغير عملية".

ومن بين أبرز العيوب التي ذكرها المنشور في البنادق هو الأخمص الغير مريح للاستخدام، والذي لا يمكن استبداله بأخمص متحرك، إضافة إلى مجال الرؤية الضيق في معدات التصويب وتداخل الأهداف ضمنه، كما نوه المنشور إلى أن منظار ELCAN C79 المزودة به هذه البنادق فيه شبكة تصويب سيئة.

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تجدر الإشارة إلى أن بنادق "C7" هي نسخ من بنادق "M16" الأمريكية، تم تصنيعها منذ أربعة عقود من قبل شركة Diemaco الكندية، والمثير للاهتمام هو أن هذه البنادق استخدمت لفترة محدودة في تسليح بعض قوات الجيش الأفغاني، لكن سرعان ما تم إخراجها من الخدمة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا