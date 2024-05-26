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"ولادة جبل جليدي جديد" في صور مذهلة!

العلوم والتكنولوجيا

Gettyimages.ru Matthias Kulka
صورة تعبيرية
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تظهر صور جديدة "ولادة جبل جليدي ضخم"، يطلق عليه A83، انفصل عن جرف Brunt في القطب الجنوبي ويشغل مساحة 380 كيلومترا مربعا بسماكة 150 مترا تقريبا.

ويقول الخبراء إن الانفصال وقع يوم الاثنين الفائت بعد أسابيع فقط من اكتشاف صدع جديد في صور الأقمار الصناعية.

وكشف المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية (BAS)، أن حركة الجبل الجليدي A83 تخضع لسيطرة تيارات المحيط.

وشهد جرف Brunt الجليدي انفصال عدد من الجبال الجليدية عنه خلال السنوات القليلة الماضية.

وانفصل A83 بعد أن ارتبط صدع عمودي بآخر أفقي كان موجودا سابقا.

ويطلق على الصدع الأفقي اسم Halloween Crack (صدع الهالوين)، لاكتشافه في 31 أكتوبر 2016. لكن الصدع العمودي الأقصر، الذي يبلغ طوله 14 كم، لم يتم رصده إلا في 26 أبريل من هذا العام.

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وقال الدكتور أوليفر مارش، عالم الجليد في BAS، لـ MailOnline: "كانت هذه الولادة متوقعة منذ ظهور Halloween Crack قبل 8 سنوات. إنه يقلل المساحة الإجمالية للجرف الجليدي إلى أصغر حد له منذ بدء المراقبة".

وتعرف الجروف الجليدية بأنها عبارة عن منصات عائمة كبيرة من الجليد، تتصل بكتلة أرضية، مثل القارة القطبية الجنوبية، على الرغم من وجودها أيضا في مواقع قطبية أخرى مثل غرينلاند. وتعمل كمنطقة عازلة وقائية لجليد البر الرئيسي، ما يمنع الطبقة الجليدية في القطب الجنوبي بأكملها من التدفق إلى المحيط، الأمر الذي من شأنه أن يرفع مستويات سطح البحر العالمية بشكل كبير.

وربط ذوبان الجروف الجليدية بالاحتباس الحراري، ولكن وفقا لـ BAS، فإن التصدع الذي أدى إلى انفصال A83 نشأ عن طريق عملية طبيعية.

وقال مارش إن الجبل انكسر بسبب تدفق جرف Brunt الجليدي باتجاه نقطة ثابتة في قاع البحر (المعروفة باسم ماكدونالد آيس ريمبلز).

وأضاف: "بمرور الوقت، أدى هذا إلى خلق ضغط في الجليد شمال Halloween Crack، والذي زاد حتى تجاوز القيمة الحرجة. هذا النوع من الانفصال هو مجرد إحدى الآليات التي تفقد الطبقة الجليدية كتلتها من خلالها، لتبقى متوازنة مع تساقط الثلوج على مدار العام".

المصدر: ديلي ميل

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