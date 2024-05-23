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"روسيسكايا غازيتا": الصين تطور دبابة شبيهة بـ"أرماتا" الروسية

العلوم والتكنولوجيا

Sputnik alixei kudenko
صورة تعبيرية
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ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الصين تعمل على تطوير دبابة جديدة شبيهة بعض الشيء بدبابات "أرماتا" الروسية.

تبعا للصحيفة فإن "الصين أكملت تطوير دبابتها الجديدة التي تم الإعلان عنها أوائل العام الماضي، وهذه الدبابة حصلت على برج قتالي غير مأهول، وتصميمها يشبه بعض الشيء تصاميم دبابات أرماتا الروسية".

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مؤخرا صورا تظهر عينتين مكتملتين من الدبابة المذكورة، إذ تم تغطية البرج القتالي للمركبات بالقماش، لكن الصور بينت التفاصيل الهيكلية الأخرى لهذه لمركبات.

rg.ru

وذكرت بعض المصادر أن الدبابات الصينية الجديدة تم تطويرها عن دبابات ZTQ-15 الموجودة بحوزة الجيش الصيني، والتي يتجاوز وزنها الثلاثين طنا، والمجهزة بمحرك بعزم 100 حصان، وتستخدم مدفعا من عيار 105 ملم.

rg.ru
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وبالإضافة إلى المدفع من عيار 105 ملم، من المتوقع أن يحصل البرج القتالي للدبابات الصينية الجديدة على رشاش من عيار 12.7ملم، وقاذف قنابل من عيار 35 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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